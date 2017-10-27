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В больнице Белореченска умер 7-летний ребенок, которого сбил КАМАЗ

Пятница, 27 октября 2017 10:11
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Семилетний ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Белореченске и был сбит большегрузом.
По информации пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, ЧП произошло 26 октября в Белореченске. Там на перекрестке улиц Красной и Шалимова в результате дорожно-транспортного происшествия погиб несовершеннолетний.
По предварительным данным, 54-летний мужчина, управляя автомобилем "КамАЗ", при повороте налево наехал на 7-летнего ребенка, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходном переходу.
В результате происшествия несовершеннолетний от полученных травм скончался в больнице. Обстоятельства случившегося уточняются.

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