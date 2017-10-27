В больнице Белореченска умер 7-летний ребенок, которого сбил КАМАЗ

Семилетний ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Белореченске и был сбит большегрузом.

По информации пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, ЧП произошло 26 октября в Белореченске. Там на перекрестке улиц Красной и Шалимова в результате дорожно-транспортного происшествия погиб несовершеннолетний.

По предварительным данным, 54-летний мужчина, управляя автомобилем "КамАЗ", при повороте налево наехал на 7-летнего ребенка, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходном переходу.

В результате происшествия несовершеннолетний от полученных травм скончался в больнице. Обстоятельства случившегося уточняются.