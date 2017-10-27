Экологи и «Кубань-Ти» посадили яблоневый сад

Сотрудники предприятия совместно с общественной организацией "Экологическое содружество" и дружным коллективом школы вдохнули вторую жизнь в сельский яблоневый сад.

Подобные экологические акции проходят в Белореченском районе регулярно. В этот раз, кстати, юбилейный десятый, экологи и работники компании решили потрудиться именно в поселке Комсомольском, потому как от старого школьного яблоневого сада там уже почти ничего осталось, а восстановить его своими силами сельским работникам образования не под силу.

После проведенного мастер-класса по высадке молодых саженцев, ребята и взрослые, вооружившись лопатами и лейками, под символичную детскую песенку «А я яблоки люблю», принялись за дело. Каждый старался правильно посадить свой саженец и уже через час на месте старого появился молодой сад.

- Сегодня вы подарили нам будущее, - со словами благодарности обратилась к присутствующим директор школы Валентина Малышко. Именно здесь дети будут смотреть, как растут посаженные ими деревья и созревают плоды. Несомненно, ребята и педагоги с удовольствием будут беречь и ухаживать за молодым садом.

Как правило, через полтора года такие деревца дают хороший урожай и в школьной столовой появятся наливные яблоки.

Нина СЕВОСТЬЯНОВА