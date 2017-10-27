В Краснодаре состоялись учебно-методические сборы с сотрудниками УИС из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

На базе УФСИН России по Краснодарскому краю прошли учебно-методические сборы с первыми заместителями начальников территориальных органов и начальниками управлений (отделов, отделений, групп) безопасности территориальных органов ФСИН России, расположенных в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

В течение трех дней под руководством начальника Управления режима и надзора ФСИН России Игоря Кулагина сотрудники уголовно-исполнительной системы повышали профессиональное мастерство и изучали новые требования федерального законодательства, касающиеся порядка функционирования и оборудования единого помещения камерного типа. Программа сборов получилась насыщенной - практические и теоретические занятия проводились в Белореченской воспитательной колонии и ИК-6. Завершились сборы в УФСИН проведением совещания по актуальным вопросам служебной деятельности с последующим принятием зачетов на знание особенностей работы с осужденными.

В завершение мероприятия сотрудникам определили приоритетные направления служебной деятельности и поставили задачи на предстоящий период. При этом было отмечено, что участники сборов показали высокую профессиональную выучку, а обмен передовым опытом поможет усовершенствовать проводимую в территориальных органах работу.