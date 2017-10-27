В Крансодарском крае проводится доследственная проверка по факту смертельного железнодорожного травмирования молодого человека

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту смертельного железнодорожного травмирования 25-летнего парня, жителя поселка Кубанская Степь Каневского района Краснодарского края, на 1495 км перегона станций Каневская-Деревянковская Северо-Кавказской железной дороги.

По версии следствия, 26 октября 2017 года, примерно в 19 часов 30 минут, на 1495 км перегона станций Каневская-Деревянковская, 25-летний парень переходил железнодорожное полотно в неустановленном для этого месте. В это время по железной дороге двигался электропоезд сообщением «Краснодар-Ростов». Локомотивная бригада, увидев парня, незамедлительно подала сигналы световые и большой громкости. Парень продолжал идти, не реагируя на сигналы. Машинист применил экстренное торможение, продолжая подавать сигналы большой громкости, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось. Местный житель получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. На нем были надеты наушники.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Обращаем внимание! Железная дорога – это объект повышенной опасности и неосторожное пребывание, на которой может привести к несчастным случаям. Помните, что быстро остановить поезд невозможно! Для остановки поезда, движущегося со скоростью 60-70 км/ч, необходимо 600-700 метров. Масса локомотива превышает 500 тонн, а грузового состава – 5 тысяч тонн!