Бывший руководитель департамента транспорта краевой администрации осужден за получение взяток

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему руководителю Департамента транспорта Краснодарского края Анастасу Оркопуло. Он признан виновным в 3 эпизодах получения взяток, в том числе в особо крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290, ч.6 ст. 290 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в период с января 2010 по октябрь 2014 года обвиняемый систематически получал от директора и представителя предприятия, осуществляющего пассажирские перевозки на территории края, взятки. Денежные средства чиновник получал ежемесячно в размере от 50 до 100 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе в пользу данного предприятия и благоприятных условий в его работе. В результате он получил свыше 4,8 миллионов рублей.

Кроме того, в конце 2009 - начале 2010 года и в марте 2010 года мужчина, занимая должность начальника отдела организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом Департамента, получил 650 тысяч рублей за обеспечение допуска фирмы к участию и выигрыш в конкурсе на право осуществления регулярных пассажирских перевозок по двум маршрутам.

Приговором суда Оркопуло назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и выплатой штрафа в размере 24 миллионов 375 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.