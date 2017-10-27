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СЮЖЕТ ДНЯ

Бывший руководитель департамента транспорта краевой администрации осужден за получение взяток

Пятница, 27 октября 2017 15:10
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Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему руководителю Департамента транспорта Краснодарского края Анастасу Оркопуло. Он признан виновным в 3 эпизодах получения взяток, в том числе в особо крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290, ч.6 ст. 290 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в период с января 2010 по октябрь 2014 года обвиняемый систематически получал от директора и представителя предприятия, осуществляющего пассажирские перевозки на территории края, взятки. Денежные средства чиновник получал ежемесячно в размере от 50 до 100 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе в пользу данного предприятия и благоприятных условий в его работе. В результате он получил свыше 4,8 миллионов рублей.

Кроме того, в конце 2009 - начале 2010 года и в марте 2010 года мужчина, занимая должность начальника отдела организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом Департамента, получил 650 тысяч рублей за обеспечение допуска фирмы к участию и выигрыш в конкурсе на право осуществления регулярных пассажирских перевозок по двум маршрутам.

Приговором суда Оркопуло назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и выплатой штрафа в размере 24 миллионов 375 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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