ПРОГРАММА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО СЕМИНАРА:

«ПРОБЛЕМЫ ВЫКУПА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, АРЕНДАТОРАМИ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»

15 декабря 2017 года, г. Краснодар в рамках Первого Кубанского юридического форума

Организатор: юридическая фирма MIALEGIS

при поддержке Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России

Спикер: Крыцула Алексей Алексеевич – кандидат юридических наук, президент Фонда «Кубанский юридический форум», доцент кафедры гражданского права Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета правосудия, научный консультант юридической фирмы MIALEGIS.

Условия приобретения (п.п. 9 п. 2 ст. 39.3 Земельного кодекса РФ и ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»). Наличие статуса арендатора. Отказ в предоставлении, основанный на утрате статуса арендатора (истечение срока договора аренды или недействительность соглашения о продлении договора аренды). Надлежащее использование земельного участка. Доказательства, подтверждающие надлежащее использование земельных участков. Наличие у уполномоченного органа информации о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства при использовании объектов аренды. Отказ в предоставлении, основанный на ненадлежащем использовании. Изменение условий приобретения с учетом Федерального закона от 03.07.2016 № 336-ФЗ. Оборотоспособность земельного участка. Отказ в предоставлении, основанный на ограничении оборотоспособности земельного участка (наличие линейных объектов, в том числе проектируемых газопроводов, линий электропередач, и иные основания). Проблемы тождественности земельных участков (постановка земельных участков на кадастровый учет была осуществлена после заключения договора аренды). Несвоевременное внесение арендных платежей как основание для отказа в предоставлении земельного участка в собственность.

Обжалование отказа в предоставлении земельного участка в собственность. Основания для удовлетворения такого заявления. Анализ актуальной судебной практики по делам с участием спикера в качестве представителя. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 07.09.2017 по делу № А32-30577/2016. Постановление 15 арбитражного апелляционного суда от 23.06.2017 по делу № А32-20523/2016.

Стоимость участия в семинаре – 700 руб. Семинар носит благотворительный характер. Все собранные средства за вычетом покрытия расходов на проведение мероприятия будут направлены в Свято-Троицкий храм ст. Платнировской Кореновского района.

Более подробная информация: www.юр-семинары.рф или 8-918-23-555-55