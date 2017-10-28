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В Новороссийске следователи выясняют обстоятельства травмирования мальчика на территории школы и оказания ему помощи

Суббота, 28 октября 2017 00:58
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В следственный отдел по городу Новороссийску краевого управления СКР поступило обращение матери ученика одной из городских школ о получении ее сыном травмы головы на территории школы. По данному факту следователями организовано проведение доследственной проверки.

Как утверждает заявительница, 16 октября 2017 года ее сына во время перемены по голове ударил другой учащийся, после чего ребенку стало плохо, но в школе не оказалось медицинского персонала, а прибывшим по вызову сотрудникам скорой медицинской помощи понадобилось время для заезда на территорию школы, поскольку ворота были закрыты. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму и он был прооперирован.

В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства получения травмы головы мальчиком на территории учебного заведения, а также проанализированы действия должностных лиц школы по своевременному и оперативному оказанию помощи пострадавшему. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

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