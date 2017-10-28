Делегация «Смены» приняла участие в XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов!

С 14 по 21 октября делегация Всероссийского детского центра «Смена» принимала активное участие в XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов.

Организаторами площадки "Россия - территория развития" выступил Минпромторг России и Всероссийский учебно-тренировочный центр профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий «Парк будущего», при поддержке российских госкорпораций.

Цель площадки: презентация достижений современной индустриальной России, характеризующих её как современную и развитую державу, таких как Космодром «Восточный», ПАТЭС «Академик Ломоносов», Город «Иннополис», Космический корабль «Федерация», Атомный ледокол «Арктика», Мост через Керченский пролив, разработки в области ядерной медицины и другие проекты.

В течение фестиваля площадку "Россия - территория развития" посетили почетные гости: первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, Министр промышленности и торговли Российской Федерации Мантуров Денис и многие другие известные люди нашей страны.

19 октября российский космонавт, рекордсмен Земли по суммарному времени пребывания в космосе Сергей Крикалёв посетил площадку «Парк будущего» и отметил важность профориентации школьников на рабочие профессии и инженерные специальности.

Специалисты ВДЦ "Смена" не только представили инновационные профориентационные направления на фестивале, но и смогли получить новый опыт и знания, привлечь новых партнеров для реализации совместных проектов.

Яркие впечатления остались от посещения лаборатории биохакинга в Сириусе. Она включает в себя несколько лабораторий и имеет все возможности для занятий с детьми молекулярной биологией (ДНК, РНК и белками) и клетками. Оборудование позволяет создавать новые организмы, изучать действие различных веществ и факторов на клетки человека и других организмов, исследовать работу генов и наблюдать за бактериями,

водорослями и другими организмами. Экскурсию организовали руководитель отдела подготовки кадров (ЗАО "Р-Фарм") Александра Ефремова и - руководитель лаборатории Екатерина Репкина.

Также участники смогли посетить выставку интерактивных макетов, учебных тренажеров и посмотреть виртуальные туры. Особенностью площадок стали презентационные мультимедийные показы проектов от представителей компаний, ведущих конструкторов и разработчиков, которые рассказали об уникальности проектов, интересных фактах, об особенности строительства и эксплуатации, об участии в их создании молодёжи.

Госкорпорацией «Росатом» сооружена инсталляция «Магия деления ядра». Конструкция открыла посетителям тайны деления ядра и процессы, протекающие в микромире, инсталляция «Северный морской путь» позволила зрителям узнать о передовых разработках атомного ледокольного флота и перспективах развития северного морского пути, увидеть северное сияние и погрузиться на дно океана.

Госкорпорация «Роскосмос» подготовила экспонат «Эволюция космического приборостроения». В демонстрации используются три орбиты, символизирующие три этапа эволюции и бортовая аппаратура. В этой зоне расположились подиумы для наноспутника и звездного датчика. Также представлен макет космического аппарата (спутник «ГЛОНАСС-К») и организованы интерактивные рабочие места, виртуальные тренажеры по теме «Использование результатов космической деятельности».

Участие в XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов открыло новые возможности для ВДЦ «Смена» в сфере профориентации, партнерства и международного сотрудничества.