В следующем году на пляжах Кубани заработает бесплатный Wi-Fi

С началом пляжного сезона на территориях Имеретинского курорта, Джубги и поселка Ольгинка в Краснодарском крае заработает бесплатный Wi-Fi, - сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Оборудование для доступа к беспроводному интернету здесь уже установлено и протестировано, а к лету его установят и на пляжах Анапы, Геленджика, Новороссийска, Сочи, а также Ейского, Приморско-Ахтарского, Славянского и Темрюкского районов, - передает портал Юга.ру.

Планируется, что к 2019 году бесплатный беспроводной интернет охватит все пляжи края, а их насчитывается более 500: такую задачу поставил поручил министерству курортов, туризма и олимпийского наследия региона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.