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Минобороны показало видео испытаний «ядерной триады»

Суббота, 28 октября 2017 01:09
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Министерство обороны РФ выложило в сеть видеозапись с учений российских стратегических ядерных сил — «ядерной триады» — РВСН, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов и дальней авиации ВКС России.
На кадрах запечатлены учебный пуск межконтинентальной ракеты «Тополь», ракетные старты из положения под водой и вылет двух стратегических бомбардировщиков. Тренировка по управлению стратегическими ядерными силами ВС РФ проходила в темное время суток.

Как ранее сообщал портал iz.ru, в тренировке по управлению российскими стратегическими ядерными силами принимал участие глава государства Владимир Путин. Российский лидер лично произвел запуск четырех баллистических ракет.

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