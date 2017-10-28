Минобороны показало видео испытаний «ядерной триады»

Министерство обороны РФ выложило в сеть видеозапись с учений российских стратегических ядерных сил — «ядерной триады» — РВСН, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов и дальней авиации ВКС России.

На кадрах запечатлены учебный пуск межконтинентальной ракеты «Тополь», ракетные старты из положения под водой и вылет двух стратегических бомбардировщиков. Тренировка по управлению стратегическими ядерными силами ВС РФ проходила в темное время суток.

Как ранее сообщал портал iz.ru, в тренировке по управлению российскими стратегическими ядерными силами принимал участие глава государства Владимир Путин. Российский лидер лично произвел запуск четырех баллистических ракет.