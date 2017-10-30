В Сочи мужчина признан виновным в убийстве знакомого, покушении на убийство и уничтожении чужого имущества

Собранные следственным отделом по Центральному району города Сочи СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 29-летнему Антону Сарапулову.

Он признан виновным в убийстве 28-летнего знакомого (ч.1 ст.105 УК РФ), уничтожении чужого имущества путем поджога (ч.2 ст.167 УК РФ), а также покушении на убийство 33-летнего мужчины с целью сокрытия другого преступления (ч.3 ст.30, п. «а,к» ч.2 ст.105 УК РФ).

Следствием и судом установлено, мужчина приехал в Сочи с целью заработка. Рано утром 22 июля 2016 года он находился в арендованной им деревянной постройке вблизи одного из домов по переулку Заводскому, где распивал спиртные напитки вместе со знакомым и девушкой. Пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения, мужчина в ходе возникшего конфликта нанес не менее 11 ударов молотком в область головы своего знакомого, причинив тому травму головы. Продолжая свои преступные действия, злоумышленник поджег вещи и бытовой мусор в комнате, в результате чего произошло возгорание, вывел девушку из помещения и попытался скрыться. Потерпевший скончался на месте в результате полученной открытой черепно-мозговой травмы на фоне острого отравления угарным газом. В это время возгорание увидел мужчина, который по соседству осуществлял ремонтные работы в строящемся доме. В этой связи он прибежал к постройке и стал пытаться потушить возгорание. Опасаясь, что мужчина обнаружит в горящем доме погибшего, злоумышленник после того, как покинул горящее строение, ударил его несколько раз мотыгой по голове, причинив вдавленный перелом лобной кости и другие повреждения головы, повлекшие тяжкий вред здоровью. Смерть пострадавшего не наступила в результате своевременно оказанной ему медицинской помощи.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ограничения свободы сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.