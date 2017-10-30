Осадки, пасмурно и холодно — какой будет погода на неделе в Краснодарском крае

В Краснодаре следующая неделя обещает быть дождливой и зябкой — в кубанскую столицу придут истинно октябрьские температуры — выше 13 тепла температура воздуха на предстоящей неделе не поднимется. Среди недели — 9−10 тепла, дожди прогнозируются большую часть недели. Небо будет облачным с прояснениями.

В Анапе, по предварительным прогнозам синоптиков, всю неделю будут лить кратковременные дожди. В понедельник — до 13 тепла, такая же температура ожидается ближе к выходным, а вот среди недели воздух прогреется всего лишь до 10 выше нуля. Тем не менее облачность временами будет рассеиваться и сквозь тучи будет выглядывать солнце.

Холоднее всего будет в Геленджике — температура воздуха среди недели ожидается на уровне 8−9 градусов выше нуля. Почти каждый день прогнозируются дожди, небо будет облачным с прояснениями.

В Сочи погода также не порадует осенним теплом — осадки всю неделю, пасмурно, возможны прояснения. Среди недели — от 9 до 11 тепла.