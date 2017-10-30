В Краснодаре свадебный кортеж промчался по «встречке»

ЧП случилось на выходных неподалеку от ЗАГСа на улице Зиповской, автохамов в составе свадебного кортежа заснял один из водителей, которого они обогнали по полосе встречног движения.

Видео с места происшествия оказалось в соцчети и им уже заинтересовались правоохранительные органы.

Как сообщают очевидцы, свадебный кортеж 28 октября несся по улице Зиповской по полосе встречного движения из-за большой автопробки. Предположительно, молодожены опаздывали на регистрацию брака. Машины были украшены свадебными аксессуарами.

К счастью, инцидент обошелся без ДТП, травм и пострадавших, однако в полиции Краснодара решили не давать спуску автохамам даже несмотря на регистрацию брака и автопробки.

— По факту выезда свадебного кортежа на встречку проводим проверку, устанавливаем имена водителей. За выезд на полосу встречного движения предусмотрен либо штраф до 5000 рублей, либо лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев, — приводит слова руководителя пресс-службы МВД Краснодара Артема Коноваленко