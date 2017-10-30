〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

Злостный нарушитель правил дорожного движения стал пешеходом

Понедельник, 30 октября 2017 10:57
Оцените материал
(0 голосов)

Крупная задолженность по уплате административных штрафов за нарушение правил дорожного движения привела к тому, что житель Краснодара лишился права управлять автомобилем.

В Межрайонный отдел судебных приставов по взысканию штрафов специально уполномоченных органов Управления ФССП России по Краснодарскому краю поступило 186 исполнительных документов в отношении одного гражданина. Общая сумма долга составила 93 тысячи рублей.

Нежелание 33-летнего гражданина Ш. добровольно расплачиваться с долгами привело к не самому приятному для него результату: в соответствии с решением нарушитель был ограничен в праве управления транспортными средствами.

Напомним,  в соответствии с Федеральным законом № 340-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с 15 января прошлого года у судебных приставов появилась возможность ограничить право должников на управление всеми видами транспорта.

В конкретном данном случае об актуальности этой меры говорит уже частота, с которой автомобиль гражданина Ш. попадал в объективы камер дорожной видеофиксации.

Характерно, что ограничение в праве управления транспортом достигло своей цели: гражданин вышел на связь и поэтапно погашает накопившийся долг. Впрочем, до тех пор, пока сумма не будет оплачена полностью, сесть за руль неплательщику не удастся.

Прочитано 32 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « В Краснодаре свадебный кортеж промчался по «встречке» Должника нашли через поликлинику »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.