Злостный нарушитель правил дорожного движения стал пешеходом

Крупная задолженность по уплате административных штрафов за нарушение правил дорожного движения привела к тому, что житель Краснодара лишился права управлять автомобилем.

В Межрайонный отдел судебных приставов по взысканию штрафов специально уполномоченных органов Управления ФССП России по Краснодарскому краю поступило 186 исполнительных документов в отношении одного гражданина. Общая сумма долга составила 93 тысячи рублей.

Нежелание 33-летнего гражданина Ш. добровольно расплачиваться с долгами привело к не самому приятному для него результату: в соответствии с решением нарушитель был ограничен в праве управления транспортными средствами.

Напомним, в соответствии с Федеральным законом № 340-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с 15 января прошлого года у судебных приставов появилась возможность ограничить право должников на управление всеми видами транспорта.

В конкретном данном случае об актуальности этой меры говорит уже частота, с которой автомобиль гражданина Ш. попадал в объективы камер дорожной видеофиксации.

Характерно, что ограничение в праве управления транспортом достигло своей цели: гражданин вышел на связь и поэтапно погашает накопившийся долг. Впрочем, до тех пор, пока сумма не будет оплачена полностью, сесть за руль неплательщику не удастся.