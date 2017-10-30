Должника нашли через поликлинику

Кого-то в рай не пускают грехи, а кого-то – в бега болезни. До районной поликлиники дошли судебные приставы Гулькевичского районного отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю, проводившие комплекс мероприятий, направленных на розыск должника.

Житель районного центра взял у товарища в долг крупную сумму и по неизвестным причине не смог расплатиться. Финансовый спор дошел до суда, который вынес решение о взыскании задолженности на сумму 205 тысяч рублей в полном объеме.

После возбуждения исполнительного производства, должник избрал оригинальную тактику – исчезнуть в неизвестном направлении. Приставы объявили мужчину в розыск, последовательно реализуя все мероприятия по установлению его местонахождения. Комплекс мер по сбору информации принес неожиданные результаты. Как выяснилось, неплательщик недавно обращался за помощью в медицинское учреждение, где оставил информацию об адресе фактического проживания.

Гражданин был изрядно удивлен, увидев на пороге своего дома судебных приставов. Эффект неожиданности сделал своё дело: после проведенной судебным приставом беседы он пересмотрел свое отношение к ситуации. В настоящий момент основная часть имеющейся задолженности погашена. В ближайшее время гражданин оплатит оставшуюся сумму, и исполнительное производство будет окончено в связи с фактическим исполнением.