Лес чистый – вход бесплатный

Сочинские леса станут чище. Необычный экологический эксперимент решили провести в национальном парке курорта. Сэкономить на плате за вход к природным достопримечательностям теперь можно, убрав мусор.

- Первым объектом экологического эксперимента стали знаменитые Белые скалы в Сочи. Каньон с живописными водопадами пользуется большой популярность у туристов и местных жителей. Маршрут оборудован зонами отдыха, где зачастую и скапливается мусор, - рассказывают в национальном парке Сочи.

Для того, чтобы полюбоваться красотой Белых скал сегодня нужно купить билет. Его стоимость составляет порядка 200 рублей за человека. Однако сегодня эти деньги можно вернуть, если на обратном пути принести и сдать полные пакеты мусора. Такой подход поможет не только поддерживать чистоту реликтового леса, но и будет способствовать экологическому воспитанию подрастающего поколения.

- Говорить, насколько успешным будет эксперимент – пока рано, но первые результаты показывают, что у Белых скал уже стало гораздо чище, - поясняют в Сочинском национальном парке.

Мусор в особо охраняемых территориях — проблема не только России. В других странах тоже ищут способы привить гражданам экологическую ответственность. К примеру, в Тайланде, при входе на территории охраняемых природных зон необходимо оставить залог за проносимую пластиковую тару. Если на выходе контролеры не досчитаются в сумке посетителя той или ной упаковки, то залоговую сумму не возвращают. Эти средства идут на поддержание чистоты. В Кении пошли по другому пути. Там в заповедниках дежурят рейнджеры, которые имеют право к нарушителям чистоты применять даже оружие.

Ирина СИЗОВА