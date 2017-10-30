В Краснодаре осудили гражданку Таджикистана за попытку незаконного пересечения государственной границы по поддельным документам. Молодая женщина была задержана весной этого года в краснодарском аэропорту.

Иностранку выявили сотрудники пограничного контроля при оформлении международного авиарейса «Краснодар-Душанбе». 24-летняя девушка с младенцем на руках предъявила на паспортный контроль поддельные свидетельства на возвращение в Республику Таджикистан.

В рамках возбужденного уголовного дела выяснилось, что несколькими месяцами ранее девушка утратила свой национальный заграничный паспорт и обратилась за помощью по восстановлению документов к своему гражданскому супругу. Мужчина решил действовать через своего московского знакомого, который якобы является сотрудником республиканского посольства. Он передал необходимые сведения на жену и ребенка, и уже через несколько дней получил готовые свидетельства на возвращение на родину. То, что документы являются грубой подделкой, установили сотрудники краевого пограничного управления в международном аэропорту Кубани.

За попытку незаконного пересечения государственной границы суд признал гражданку Таджикистана виновной. В настоящее время преступница выплатила назначенный судом штраф и убыла на родину.