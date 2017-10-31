Россиян в конце недели ждут длинные выходные

Три дня подряд — 4, 5 и 6 ноября — будут нерабочими, последними длинными выходными в этом году.

Из-за того, что в 2017 году День народного единства выпал на субботу, выходным днем стал понедельник. Рабочий день в пятницу, 3 ноября, сократился на один час.

Следующими длинными выходными станут 10 праздничных дней после Нового года.