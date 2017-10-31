На Кубани объявили режим повышенной готовности к ЧС из-за ливней

«В Краснодарском крае объявлен режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям. В частности, речь идет про Сочи. Обрушившиеся дожди привели к подтоплениям в некоторых районах курорта. Из-за возникшей ситуации в город направлены спасатели, полиция, пожарные. Подчеркну, что о чрезвычайной ситуации говорить рано — есть лишь локальные подтопления, которые находятся на постоянном контроле у оперативных служб, находящихся на круглосуточном дежурстве», — отметил Кондратьев.

Губернатор добавил, что на больших горных реках Сочи установлены 48 датчиков, которые дают информацию об уровне воды и находятся под наблюдением у спасателей.

«В случае критической ситуации будут включены сирены и будет проведена эвакуация», — уточнил глава региона.

Он также поблагодарил экстренные и коммунальные службы, которые постоянно следят за обстановкой и держат ее на контроле. По данным губернатора, более тысячи человек круглосуточно проводят мониторинг микрорайонов и поселков Сочи, в том числе и горных рек. Кондратьев призвал жителей и гостей края соблюдать все необходимые меры безопасности.

Ранее сообщалось, что в результате сильных дождей и неисправности ливневой канализации в понедельник в Адлерском районе Сочи, в поселке Молдовка, были подтоплены два дома.

Спасатели региона ранее распространили экстренное предупреждение о сильных дождях по Кубани. На реках края прогнозировался резкий подъем уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.