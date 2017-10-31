В Горячем Ключе домам-должникам включили отопление‍

Жителям многоквартирников УК «Квартал», «Комфорт+» и «Управляющей компании №1» несмотря на слабое погашение задолженностей, накануне дали тепло.

Для решения вопроса подачи газа в котельные проблемных домов главе Горячего Ключа Ивану Федоровскому пришлось поручиться за погашение задолженности перед Межрегионгазом. Только на таких условиях газовики согласились возобновить подачу топлива на котельные курорта.

На сегодняшний день управляющие компании должны чуть более 18 миллионов. Погашение долгов на контроле держат городские власти, ведь теперь они выступают гарантом оплаты долга, сообщает пресс-служба мэрии Горячего Ключа.