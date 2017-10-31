В Совфеде объяснили заявление Путина разработкой разных сценариев биовойны

В Совете Федерации не исключают разработку разных сценариев биологической войны против России.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что деятельность по сбору биологических материалов россиян ведется уже давно. Эти материалы могут понадобиться для начала биологической войны против России, сообщает Федеральное агентство новостей.

Клинцевич уточнил, что разрабатываются разные сценарии биовойны. И поскольку этнос может по-разному реагировать на биооружие, сбор материалов ведется в разных точках страны.

Сенатор отметил, что предостережение главы государства весьма своевременно, ведь западные службы должны знать о том, что в России знают об их деятельности.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что кто-то целенаправленно собирает биологический материал россиян в разных уголках страны.

"Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране. Причем по разным этносам и людям, проживающих в разных географических точках России. Вот вопрос – вот это зачем делают? Делают целенаправленно и профессионально. Мы такой вот объект очень большого интереса", – заявил глава государства во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.