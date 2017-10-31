Представители УФСИН России по Краснодарскому краю провели рабочую встречу с членом Совета Федерации Алексеем Кондратенко

Во встрече с членом Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексеем Кондратенко приняли участие главный инженер УФСИН России по Краснодарскому краю Никита Никитенко и заместитель начальника отдела по организации трудовой занятости спецконтингента Сергей Бажинов.

Основной темой рабочей встречи стало обсуждение вопросов развития производственного комплекса учреждений УФСИН России по Краснодарскому краю, сбыта выпускаемой продукции, обеспечения трудовой занятости осужденных.

Представители УФСИН проинформировали парламентария о производственных возможностях исправительных колоний региона, акцентировав внимание на том, что 90 % отбывающих в них наказание осужденных являются жителями Краснодарского края. Обеспеченность оплачиваемой работой снизит бюджетные расходы на их содержание, позволит возместить ущерб от преступлений, даст возможность получить новые трудовые навыки, необходимые в период социальной адаптации после освобождения.

По итогам состоявшегося разговора Алексей Кондратенко выразил готовность поддержать уголовно-исполнительную систему края и донести суть предложенных конкретных мер по развитию промышленного потенциала учреждений УФСИН до региональных органов власти и безнес-сообщества. В частности, одной из форм поддержки производства в исправительных колониях может стать закрепленная на законодательном уровне, но пока еще не до конца востребованная государственными и муниципальными предприятиями и организациями возможность приобретения продукции, работ и услуг учреждений УФСИН вне конкурсных процедур, как у единственного поставщика.