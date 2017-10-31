РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» модернизировал измерительный участок для ультразвуковых расходометров

С целью повышения качества учета подаваемой воды абонентам специалисты участка контрольно-измерительных приборов, телеавтоматики и связи РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» модернизировали пьезоэлектрические датчики ПЭП 3-4, крепежные изделия, а также кабель, которые применяются в составе ультразвуковых расходометров US800.

«Близкое к поверхности земли залегание грунтовой воды на насосной станции второго подъема НС-2 в станице Троицкой является серьезной проблемой. Водопроводный колодец заполняется грунтовой водой, которая может повредить прибор. Чтобы исключить возможность попадания воды в датчики была продела работа по изоляции всех комплектующих на измерительном участке. Полностью были герметизированы четыре датчика, гайки, электрический кабель», - пояснил Игорь Сиротенко, начальник участка КИП, ТА и связи.

US800 позволяет измерять расход и объем воды, протекающей под напором в трубопроводе. Информация о расходах воды передается на электронный блок, что позволяет специалистам отслеживать работу насосной станции и в случае необходимости оперативно устранять нарушения. Таким образом минимизировать возможный ущерб от сбоев в работе.

27 октября модернизированные датчики ультразвуковых расходомеров US800 были установлены на магистральном водоводе МВ-2 диаметром 1200 мм в водопроводном колодце на территории насосной станции НС-2. Данные мероприятия выполнены в рамках плановых работ.