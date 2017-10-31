За попытку провоза метадона через российско-абхазскую границу в отношении уроженца Республики Абхазия возбуждено уголовное дело. Часть 1 статья 229.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

43-летнего мужчину пограничники задержали в МАПП «Адлер» в середине октября. В ходе личного досмотра у подозреваемого был обнаружен небольшой сверток, обмотанный клейкой лентой синего цвета, в котором находилось неизвестное вещество. Пограничники изъяли находку и направили на химическое исследование. В заключении эксперты указали, что находка содержит 0,11 граммов метадона – сильнодействующего синтетического наркотика.

Пограничники передали материалы в следственный отдел УВД по городу Сочи, которым возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 229.1 УК РФ.