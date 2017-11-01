В отделениях Почты России теперь можно купить самолеты «Петр I» и «Екатерина II»

В почтовые отделения Краснодарского края, как и по всей стране, поступили в продажу сборные модели самолетов, которые являются точными копиями самолета Ту-204-100С, выполненные в ливрее «Почта России». Масштаб копии – 1/144. При их производстве используются качественные и безопасные материалы, продукция имеет все необходимые сертификаты и разрешения на использование логотипов. Стоимость коллекционных моделей - 890 рублей.

Сборная модель почтового самолета выпускается в виде подарочного набора. Собрать его смогут даже начинающие моделисты старше трех лет. В комплект входят не только детали самолета, но и клей, краски, кисточка. Детали изготовлены из синего пластика, а не из серого, как в классических наборах для моделизма. Набор переводных наклеек включает в себя атрибуты обоих почтовых самолетов – «Петр I» и «Екатерина II». Если у коллекционеров есть желание собрать полный авиапарк Почты России, они могут приобрести две модели и оформить их соответствующими атрибутами.

Впервые сборные модели самолетов были представлены на Международной выставке «Мир детства». Модели самолетов изготовлены по лицензии ОАО «Туполев».

Напомним, что 5 декабря 2016 года из аэропорта Внуково впервые поднялись в воздух два грузовых самолета Ту-204С Почты России. Сегодня они успешно перевозят почтовые грузы в такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Норильск, Екатеринбург, Новосибирск, Анадырь, Певек, Петропавловск-Камчатский, Якутск и другие.

Помимо внутрироссийских маршрутов самолеты Почты России также совершают полеты за рубеж: с августа 2017 года три раза в неделю они выполняют рейсы по маршруту Ханчжоу - Новосибирск. Ранее в марте 2017 года было установлено регулярное сообщение Синьжень-Новосибирск и Харбин-Екатеринбург с частотой два раза в неделю.

Стоит отметить, что всего с декабря 2016 по август 2017 года собственные воздушные суда ТУ-204-С Почты России осуществили 233 рейса и перевезли 2425 тонн почтовых отправлений и 3864 тонны коммерческих грузов.

Напомним, что с начала 2017 года в почтовой рознице также представлены модели автомобилей с логотипом Почты России: УАЗ «Hunter», Лада «4х4» («Нива»), «ГАЗель», «Волга» и микроавтобус.