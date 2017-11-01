Почтовые марки к 25-летию телеканала «Мир» вышли одновременно в России, Белоруссии и Казахстане

31 октября в обращение вышла почтовая марка, посвященная Межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Это совместный выпуск филателистической продукции трех стран - Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан.

В церемонии торжественного гашения марки в прямом эфире телеканала «Мир» приняла участие региональный управляющий макрорегиона Москва Почты России Алла Бондаренко.

На российской почтовой марке изображен логотип Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» на фоне официальных цветов телеканала. Марка размером 37х37 мм, номиналом 27 рублей, изданная тиражом 225 тыс. экземпляров, поступит в продажу в отделения Почты России по всей стране.

Оттиск штемпеля специального гашения первого дня можно поставить в отделении Почты России 101000 на Мясницкой улице, 26 в Москве. Почтовые знаки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются большим спросом среди коллекционеров.