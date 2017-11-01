Россия убирает мусор

Президент России Владимир Путин призвал искать прогрессивные способы ликвидации отходов в стране. Во время заседания президентского Совета по правам человека глава государства пообещал рассмотреть возможность уничтожения отходов не только их сжиганием, но и другими методами. Вместе с тем, Владимир Путин отметил, что «в мире успешно функционирующих заводов по сжиганию около полутора тысяч, а некоторые из них находятся в центре самых крупных европейских мегаполисов». Разговор на эту тему зашел не случайно: внимание президента к «мусорной» проблеме привлекли массовые протесты граждан против строительства на территории страны новых мусороперерабатывающих заводов. В ближайшие годы четыре из них должны появиться в Подмосковье, один в Казани. Проект по созданию подобного мусороперерабатывающего комплекса есть и в Сочи. Планы по его появлению уже вызвали жаркие споры между представителями властей, экологами и самими жителями. Так что же предлагают одни и чего опасаются другие?

НОЛЬ ОТХОДОВ И ГОРЫ МУСОРА

В рамках подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи в городе начала действовать программа «Ноль отходов». Она предполагала закрытие старых городских свалок в Адлерском и Лазаревском районах, организацию специальных площадок для временного сбора и сортировки мусора и полный вывоз отходов с курорта на полигоны Краснодарского края. Однако, вскоре «ноль отходов» превратились в настоящие горы мусора. Причин этому было несколько. Пиковым для курорта годом стал 2016 год, когда были закрыты курорты Турции, Египта, что привело к небывалому наплыву отдыхающих. Для туристического города это, конечно, хорошо! Но учитывая, что, по данным Минприроды, каждый человек оставляет после себя более килограмма отходов в день, а Сочи за лето принял более четырех миллионов человек, можно представить масштабы мусорного нашествия.

- Если еще пару лет назад, в самый напряженный период – в июле и августе мы получали порядка 550-600 тонн мусора в день, то сейчас мы получаем до полутора тысяч тонн в сутки. Количество мусора увеличилось в несколько раз, - рассказал заместитель главы города Сочи Мугдин Чермит.

Конечно, объяснять несостоятельность программы «ноль отходов» за счет лишь огромного количества туристов – было бы глупо. Среди объективных причин - отсутствие необходимых сертификатов на прием отходов у полигонов за пределами города, возможность вывоза мусора большегрузами лишь в ночное время, недобросовестность многих компаний-операторов. Итог один - на самой крупной площадке в Сочи было накоплено порядка 50 тысяч тонн отходов. Администрация Сочи взяла «мусорную проблему» под особый контроль.

- Мы эту тему сейчас успешно завершаем. И я думаю, как максимум 1-3 ноября, вычистим все. Мы вывозим от 250-300 до 700-800 тонн в сутки, поэтому до конца этого месяца - начала следующего мы этот завод вычистим, вымоем и, надеемся, договоримся, чтобы первого числа туда зайти и потом работать в нормативном режиме. Чтобы получаемый ежесуточный мусор максимум на следующие сутки вывозился, - заключил Мугдин Чермит.

Если говорить об экономической составляющей, то «ноль отходов» оказался совсем не дешевым. Не малые расходы на процесс сборки и вывоза мусора за пределы Сочи сразу же отразились в квитанциях горожан. А плюсом к тарифу город выделял дополнительные субсидии.

- В 2016 году было направлено 126 миллионов рублей, в бюджете 2017 года было на эти цели заложено 90 миллионов рублей. Связано это с тем, что в контейнерах нередко оседает неабонированный мусор. То есть жители, из спального района могут довезти и выбросить мусорный пакет из багажника в самом центре Сочи. Эти же центральные контейнеры «облюбовали» и некоторые предприниматели, которые экономя на договоре с предприятием по сбору мусора, попросту подкидывали свои отходы на первую попавшуюся мусорную площадку. В итоге очищать их приходилось несколько раз в день. Это создавало, в том числе, и транспортные неудобства – посетовал заместитель главы города Сочи Мугдин Чермит.

Сегодня в Сочи значительно сократили количество мусорных контейнеров, убрав их по опыту Москвы и Казани на внутридомовые территории. Ответственность за них возложена на товарищества собственников жилья и домкомов. Следить за особо недобросовестными гражданами и горе-предпринимателями, желающими выбросить мусор на обочину, поставить у тротуара или на газон создано специальное управление административной инспекции. Штрафы здесь определены Кодексом об административных правонарушениях: до 2500 рублей на жителя, до 10000 рублей - на должностное лицо и до 150000 рублей на юридическое.

- Согласитесь, что 200 с лишним миллионов рублей субсидий, потраченные за два года на вывоз не абонируемого мусора, это слишком роскошная вещь, на эти деньги можно было сделать очень многое… Это стоимость практически одного детского садика. Можно это? Нет, нельзя. Поэтому меры будут крайне жесткими, и мы не будем сворачивать с намеченного пути, - сказал Мугдин Чермит.

ПОЛИГОН РАЗМЕРОМ С КИПР

Что лукавить, реализация программы «Ноль отходов» в Сочи не решит одной из основных проблем, тревожащих специалистов в масштабах страны – закрытия полигонов. Сегодня общая площадь только санкционированных свалок в России превышает четыре миллиона гектар. Это практически четыре Кипра. Или одна Швейцария. При этом такой способ обращения с отходами является, наверное, самым экономически выгодным. Здесь полностью отсутствуют затраты на сортировку мусора, а также создание инфраструктуры. Но, все-же, минусов у полигонов - значительно больше. Около пяти процентов всех выбросов парниковых газов России дают мусорные свалки, на них происходят возгорания, приводящие к выбросам в

атмосферу диоксинов, тяжелых металлов и других токсичных веществ. Из-за того, что мусор в процессе перевозки перемешивается, выделить из него для дальнейшей переработки удается не более двух процентов вторичного сырья. По информации «Гринпис», многие мусорные полигоны не соответствуют нормам безопасности и являются источником загрязнения почв, подземных вод и атмосферного воздуха. Казалось бы, создание мусороперерабатывающих заводов в стране станет естественным решением проблемы. Однако дать однозначного ответа на этот вопрос пока нельзя.

МУСОР В ТОПКУ…

В рамках реформы по обращению с отходами в России стартовал проект «Чистая страна». Он предполагает постепенное закрытие всех полигонов за счет строительства мусороперерабатывающих заводов. Инвестором строительства выступает компания «РТ-Инвест». Объем вложенных средств превысит 162 миллиарда рублей.

- Мусоросжигательные заводы – распространенная практика в странах с высокими экологическими стандартами. В Японии мы построили 215 заводов, порядка 200 — в Западной Европе, 44 завода в США, - отметил генеральный директор швейцарской компании Hitachi Zosen Inova, по чьей технологии будут создаваться заводы, Франц-Йозеф Менгеде.

Так, переработка отходов на подобного рода заводах позволит снизить объемы мусора, поступающего на свалки, практически в десять раз. Утилизируемая зола, оставшаяся после сжигания, не содержит органических веществ, которые приводят к самовозгоранию и распространению опасных инфекций.

- Обозначаемая экологами проблема выброса диоксинов на заводах по термической обработке давно решена. С начала 2000-х были применены новые технологии газоочистки, что позволило сократить выбросы диоксинов в 1000 раз. К примеру: если пожары на мусорных полигонах Московской области и Татарстана приводят к выбору 190 граммов диоксинов в год, то совокупный объем выброса всех пяти планируемых к постройке заводов не превысит 0,7 граммов, - пояснили на презентации мусороперерабатывающих комплексов.

За отсутствие вредных выбросов, в частности, отвечают герметичные производственные помещения и система фильтрации. После предварительной сортировки и отбора ценного сырья мусоровозы везут не подлежащие переработке отходы на завод. Они сжигаются при температуре 1260 градусов. Дым проходит трехступенчатую очистку. После сжигания остается три процента летучих отходов — они цементируются. Шлак в объеме десяти процентов от сожженного мусора перебирается — отсеиваются металлы, а остальное идет на дорожное строительство.

Так почему возникают протесты? Оказывается минус у подобных заводов только один. Технология, предлагаемая «РТ-инвест», рассчитана на наличие в стране действующей системы сортировки мусора. А западные страны, перешли от полигонов к мусоросжиганию, лишь после того, как

население научилось складывать отходы в разные пакеты. Несортированный мусор может привести к тому, что, что в топку попадет то, что сжигать опасно или категорически нельзя. К тому же в результате сжигания отходов выделяется не только дым, но и практически 30 процентов от первоначального веса мусора шлаков. И класс токсичности у них гораздо выше. Где будут храниться эти токсичные отходы в «мусорном» законе страны пока ничего не сказано.

МУСОР – ОТДЕЛЬНО

Говорить о том, что мусороперерабатывающие заводы – абсолютное зло – не станут даже ярые защитники природы. Они могут быть действительно безопасными при том условии, что выстроен весь цикл по обращению с отходами. И здесь встает вопрос о раздельном сборе. Сторонники строительства заводов по термической переработке утверждают, что ничто не мешает внедрять раздельный сбор мусора параллельно с их возведением. Например, для Сочи решение «мусорной проблемы» - вопрос стратегической важности, от которого зависит будущее курортной отрасли. По мнению депутата Государственной Думы от Сочи Константина Затулина, участие в проекте «Чистая страна» дает городу уникальную возможность кардинально решить проблему без каких либо собственных затрат:

- Ни одной копейки город Сочи и Краснодарский край за этот завод не заплатит. Это инвестиционные деньги. Если мы не решим мусорную проблему, то можно будет перечеркнуть будущее и всю перспективу развития города Сочи, как курорта. Мы уже сегодня задыхаемся от мусора и везём его за тридевять земель, теряя на этом деньги, время, нервы, - говорит Константин Затулин.

Пока же из-за отсутствия в стране мусороперерабатывающих заводов, а вместе с ними системы раздельного сбора мусора, в России продолжают расти масштабы загрязнения окружающей среды опасными веществами. При размещении на полигонах безвозвратно пропадают тонны ценных видов сырья и материалов, таких как бумага, стекло, металлы, пластик и прочее. По экспертным оценкам, на эти компоненты приходится около 15 миллионов тонн ежегодно. Только в Центральном федеральном округе при наличии сети мусоросортировочных станций на вторсырье можно будет зарабатывать до 68 миллиардов рублей ежегодно. В стране существует достаточно перерабатывающих мощностей. Чего не хватает, так это возможности собрать и извлечь вторсырье, а также государственной поддержки данного направления. Несмотря на то, что «максимальное использование исходных сырья и материалов» в федеральном законе «Об отходах производства и потребления» занимает первую строчку, раздельный сбор отходов пока возложен на личную инициативу бизнеса и граждан. Примеры такие есть. И даже на Кубани. В начале года на горном курорте «Роза Хутор» в Сочи начала работать система управления отходами, которая позволяет выделять вторичное сырье из общего потока отходов и направлять его для дальнейшей переработки. Организовать такой процесс было совсем непросто – в олимпийской столице сегодня работают лишь единицы предпринимателей, готовых заниматься переработкой вторичного сырья.

- На первом этапе реализации проекта по управлению отходами мы взялись за упаковку, которая составляет львиную долю объема всего мусора. На курорте «Роза Хутор» работают 14 отелей разных категорий. Мы предложили их операторам не выбрасывать картон и пластик вместе с остальным мусором, а собирать его на разгрузочных площадках – дебаркадерах. Там упаковка прессуется и передается сборщикам вторсырья. В Сочи из картона научились делать топливные брикеты, пенопласт используют при производстве бетон-полистирольных блоков, - рассказал директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

За первые два месяца на горном курорте Сочи собрали более 300 кубических метров картона, их вес составил 7,5 тонн. При этом заботиться об экологии оказалось экономически выгодно. Сбор картона для переработки позволил горному курорту за пару месяцев сократить затраты по вывозу мусора на миллион рублей. Вот такая «зеленая» экономика! Появились подобные примеры и на побережье Сочи.

- Мы уделяем большое внимание сбору вторичного сырья. В месяц мы собираем более тонны картона, который идет на переработку. Недавно провели эксперимент по сбору пластиковой тары. Буквально за два дня в комплексе зданий Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ) было собрано почти восемь килограммов пластика, пригодного для дальнейшей переработки, - поделился исполнительный директор компании «Юниверсити Плаза» Иван Наследников.

Инициативу компаний поддержали и простые сочинцы. В городе начали проводиться необычные экологические акции. На них каждый желающий может сдать вторичное сырье. Конечно, это лишь первые шаги на пути к грамотному обращению с отходами. Первые не только для Сочи, но и все страны. Пока лидером среди российских городов по организации раздельного сбора отходов является Саранск, первым по количеству перерабатывающих предприятий – Новокузнецк. Но идти по этому пути России нужно гораздо быстрее. Ведь под размещение все возрастающих объемов отходов в нашей стране ежегодно выделяется около полумиллиона гектар земли. Это практически вдвое превышает территорию Люксембурга.

Ирина СИЗОВА