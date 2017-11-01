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В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Усть-Лабинска

Среда, 01 ноября 2017 01:20
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Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя города Усть-Лабинска Краснодарского края. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших двенадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевших).
По версии следствия, 26 октября 2017 года 55-летний мужчина, находясь на территории товарного двора железнодорожной станции «Усть-Лабинская», расположенного в городе Усть-Лабинск, увидел двоих школьниц – 9-ти и 10-ти лет следовавших из школы. Мужчина, осознавая что потерпевшие находятся в беспомощном состоянии и не понимают характер и значение совершаемых с действий, с целью удовлетворения своих половых потребностей, совершил в отношении девочек иные действия сексуального характера.

Он же, 27 октября 2017 года, совершил те же преступные действия, при тех же обстоятельствах в отношении уже 4-х малолетних девочек.

В настоящее время рассматривается вопрос о задержании подозреваемого. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан

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