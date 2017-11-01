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Краснодарские хакеры похитили 60 млн рублей

Среда, 01 ноября 2017 01:25
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По данным полиции, двое мужчин распространили в интернете вирус, с помощью которого получили доступ к компьютерам компании, осуществлявшей прием платежей за услуги сотовой связи. Также благодаря вредоносной программе они смогли управлять денежными переводами банка в Петропавловск-Камчатском.
«Получив возможность управлять денежными переводами, участники организованной группы похитили более 60,5 млн рублей, которые перевели на банковские счета подконтрольных им подставных организаций и обналичили», — сообщает пресс-служба МВД РФ.
Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу. Расследование в отношении их соучастников продолжается.

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