Краснодарские хакеры похитили 60 млн рублей

По данным полиции, двое мужчин распространили в интернете вирус, с помощью которого получили доступ к компьютерам компании, осуществлявшей прием платежей за услуги сотовой связи. Также благодаря вредоносной программе они смогли управлять денежными переводами банка в Петропавловск-Камчатском.

«Получив возможность управлять денежными переводами, участники организованной группы похитили более 60,5 млн рублей, которые перевели на банковские счета подконтрольных им подставных организаций и обналичили», — сообщает пресс-служба МВД РФ.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу. Расследование в отношении их соучастников продолжается.