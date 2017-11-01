В Краснодаре на четыре ночи изменятся маршруты трех трамваев‍

Изменение коснется тех, кто пользуется общественным транспортом направлений № 6, 7, 22. В администрации Краснодара указывается, что трамваи изменят привычный маршрут в ночное время суток в период с 1 по 4 ноября.

- Временные изменения в движении этих трех трамвайных маршрутов в ночные часы вызваны проведением капитального ремонта трамвайного переезда на перекрестке ул. Стасова и ул. Свободной. Для удобства горожан изменения в маршрутах вагонов, следующих через ремонтируемый участок рельсового полотна, будут осуществляться только в ночные часы, — сообщили в МУП "КТТУ".

Так, трамваи №6, 7 (от ЮМР и Западного депо соответственно) после 21.20 будут следовать от Ставропольской до конечной остановки по улицам Титаровской и Воронежской. Обратно общественный транспорт поедет тем же маршрутом, без заезда на улицу Стасова.

А трамвай маршрута №22 после 21:20 от конечной остановки "Солнечная" поедет по Ставропольской до конечной "ул. Димитрова" по Титаровской и Воронежской в Восточное депо.