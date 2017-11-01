Сочи укрепляет культурный обмен с Парижем

Группа слушателей и выпускников Российского Международного Олимпийского Университета (РМОУ) проходит стажировку в университете Париж-Юг. Необычная учеба организована в рамках студенческого обмена. В прошлом году французские учащиеся приезжали в Сочи. Они осваивали один из модулей программы «Мастер спортивного администрирования» в кампусе РМОУ, созданном компанией «Юниверсити Плаза». Такое сотрудничество стало возможным благодаря меморандуму, подписанному между образовательными учреждениями в мае 2016 года.

- Одна из причин приглашения группы из Олимпийского университета – это желание развивать культурный обмен. Очень здорово привнести «новую кровь» в чисто французскую группу, мы очень рады, что наши гости из Олимпийского университета представляют разные страны: Россию, Казахстан, Колумбию и Португалию, - сказал профессор Мишель Деборд.

Обучение группы Российского Международного Олимпийского Университета будет продолжаться в течение шести недель. Занятия будут посвящены теме организации и проведения спортивных мероприятий, которая входит в основную магистерскую программу университета Париж-Юг. В рамках парижской учебы будущие менеджеры спортивной индустрии посетят крупнейшие спортивные объекты Франции.

- Для меня это уникальная возможность не только услышать лучших в сфере спортивного менеджмента профессоров, таких как Мишель Деборд, Франк Понс и Кристофер Обуа, но и получить серьезный практический опыт. Мы смогли подробно познакомиться с работой важнейших тренировочных баз Европы: Национального технического центра имени Фернана Састра, где готовят звезд французского футбола, а также Национального регби-центра, - рассказал участник обмена, выпускник РМОУ 2015 года Карлос Гутьерес из Колумбии.

По мнению российской выпускницы РМОУ Анастасии Бочарниковой «учеба в Университете Париж-Юг позволяет увеличить объем знаний, полученных раннее в Сочи, а затем и на работе в своей организации».

- Нам предоставили исключительный шанс для оценки особенностей французской спортивной индустрии, ее сравнения с общемировой практикой, - отметила она.

- Участие в подобных программах очень полезно для наших выпускников и студентов, это существенно расширяет их кругозор. Они не только подпитываются знаниями, опытом, но и устанавливают новые деловые и дружеские связи. Думаю, все это сыграет позитивную роль в развитии их карьеры, - сказал ректор РМОУ профессор Лев Белоусов.

Он выразил уверенность, что сотрудничество между Российским Международным Олимпийским Университетом и Университетом Париж-Юг будет продолжаться. В дальнейших планах - программы по обмену студентами и преподавателями, а также совместные издательские проекты.

Ирина СИЗОВА