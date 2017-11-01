В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной компании по подозрению в невыплате заработной платы

Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Кристалл-Комфорт», подозреваемого в частичной невыплате заработной платы подчиненным работникам свыше трех месяцев (ч.1 ст.145.1 УК РФ).

По версии следствия, директор организации, осуществляющей свою деятельность в сфере строительства многоквартирных домов, в период с октября 2016 года по август 2017 года частично не выплачивал заработную плату 8 подчиненным сотрудникам. Между тем, у директора имелась реальная возможность погасить образовавшуюся задолженность, так как на расчетные счета организации поступали денежные средства, но он расходовал их на иные нужды. В результате задолженность по зарплате перед работниками составила более 2,7 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.