«Ростелеком» в Краснодаре организовал международную видеоконференцию по итогам Евразийского библиотечного интернет-форума

31 октября 2017 г. «Ростелеком» организовал сеанс видеосвязи по итогам Евразийского библиотечного интернет-форума «Молодежь и книга – за мирное будущее». Мероприятие состоялось в рамках международного проекта «Диалог национальных литератур» и объединило 3 страны-участницы.

В студиях телеком-оператора в Краснодаре и столице Адыгеи Майкопе собрались руководители региональных библиотек, представители министерств культуры, литературоведы, деятели культуры и искусства, представители молодежных общественных организаций, российские и иностранные студенты. На видеосвязь с ними вышли читатели, писатели и библиотечные специалисты из Абхазии и Казахстана.

Сергей Поляков, директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»: «Мы рады, что возможности телеком-инфраструктуры нашей компании позволяют проводить такие масштабные события, как этот форум, фактически стирая границы между странами-участницами. Сеанс видеосвязи был организован по высокоскоростным каналам. «Ростелеком» задействовал профессиональный специализированный комплекс для ВКС, обеспечивающий надежное соединение, качественное изображение и звук. Кроме того, специалисты «Ростелекома» удаленно установили специальную программу на компьютеры участников видеосеанса из Казахстана, обеспечив им возможность выхода на связь с другими странами».

На заключительном мероприятии в формате видеоконференции были награждены победители, призеры и лауреаты форума, выступили молодые поэты, прозаики и творческие коллективы. Всего на Евразийский интернет-форум было представлено 116 работ из четырех стран-участниц, с которыми познакомились почти десять тысяч пользователей сети интернет. Форум способствовал развитию дружеских отношений между молодежью стран-участниц, ее приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, активному чтению и литературному творчеству.

Юлия Нардид, директор Краснодарской краевой юношеской библиотеки имени И.Ф. Вараввы: «Второй год подряд «Ростелеком» обеспечивает поддержку международного библиотечного интернет-форума. Компания помогает виртуально объединить его многочисленных участников и наладить диалог национальных культур во всем их многообразии. Мы благодарны «Ростелекому» за регулярное

партнерство в наших инициативах: онлайн-уроке по безопасности детей в интернете, первенстве края по компьютерному фристайлу, международной научной конференции «Через библиотеки – к будущему» и целому ряду других мероприятий. Надеюсь, впереди у нас еще немало интересных совместных проектов».