В ИК-4 УФСИН России по Краснодарскому краю пресечена попытка доставки большой партии мобильных телефонов

Сотрудники оперативного отдела ИК-4 УФСИН России по Краснодарскому краю (г. Армавир) пресекли попытку доставки большой партии предметов, запрещенных к проносу на территорию исправительного учреждения.

Сотрудники оперативного отдела ИК-4 УФСИН России по Краснодарскому краю, руководствуясь оперативной информацией, на КПП по пропуску автотранспорта при досмотре грузового автомобиля ГАЗ, которым управлял 24-летний житель Армавира, обнаружили и изъяли 17 сотовых телефонов различных марок, 2 сим-карты, 5 зарядных устройств и 4 гарнитуры к мобильникам. Все эти предметы были спрятаны в металлическом каркасе (для лавочки), предназначенном для передачи в качестве комплектующей части на производственный участок Центра трудовой адаптации осужденных ИК-4.

При опросе водитель грузовика пояснил, что якобы ничего не знал о находящихся в кузове его автомобиля запрещенных предметах. Несмотря на это, в отношении данного гражданина за попытку передачи запрещенных предметов на режимную территорию был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12.КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает конфискацию запрещенных предметов и штраф в размере до 5 тысяч рублей.