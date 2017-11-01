Закрытие скакового сезона на краснодарском ипподроме - Осенний кубок коннозаводчиков РФ

28 и 29 октября на Краснодарском ипподроме состоялось ЗАКРЫТИЕ СКАКОВОГО СЕЗОНА! Грандиозный праздник собрал на скаковой дорожке самых резвых и непобедимых лошадей всех ипподромов Российской Федерации. Престижности скачкам Осеннего кубка не занимать - это наш Российский «Champion Stakes». Каждая скачка закрытия скакового сезона заслужила внимания и это не передать словами — это надо было увидеть!

Традиционно день открыли чествованием ДНЯ ЛОШАДИ. Православная Церковь празднует этот праздник в память святых мучеников Флора и Лавра, покровителей лошадей. Перед стартом представитель православной церкви прочел молитву, сопровождаемую кроплением святой водой.

Для гостей ипподрома выступили с новой программой молодежные коллективы Кубани. Огромный интерес у посетителей вызвала выставка работ художника-анималиста Елены Фильченковой. Главными героями картин, конечно, были лошади.

Впервые из-за огромного количества участников праздник Закрытия скакового сезона продлился два дня. Гости ипподрома увидели 13 ярких скачек с самым высоким призовым фондом за последние годы — 22 920 000 рублей! Учредителем скачек Осеннего Кубка Коннозаводчиков Российской Федерации является ООО «Первый Скаковой Синдикат».

В день Закрытия скакового сезона желающих участвовать было больше чем возможно по правилам испытаний Краснодарского ипподрома. На каждый старт записали 13-16 участников, но стартовые боксы «не резиновые». Участвовать в каждой скачке может не более 12 лошадей. А это подогревало напряжение и заявленные в резерв ждали, а вдруг у соперника не выдержат нервы и он снимется. И даже мы, организаторы, не могли сказать до последнего предстартового дня кто эти 12 в каждой из престижнейших скачек сезона!!!

Одно можем сказать точно — это апогей скакового сезона 2017! 8 из 13 побед одержали лошади Кубанских коннозаводчиков. Это значимый результат для отрасли края. Открылся праздник скачкой на ПРИЗ ТРАНСВААЛЬ для кобыл чкв рожденных в РФ. Первый старт и тут же самая высокая резвость на дистанции 1600м. За оба дня Закрытия скакового сезона её никто не улучшил. Победу одержала любимица Краснодарских трибун кобыла Кармель Барс (Денбеpа Дансеp / Кaвaлькaдa) или как ласково ей зовут Карамелька. Под седлом мастера-жокея м.к. Станислава Круглыхина, в тренинге у него же. Резвость скачки 1,42.4. Победительница принадлежит КФК «Барсук».

А чего стоит победа в призе «СУПЕР-ДЕРБИ» для лошадей 3-х лет на дистанцию 2400м. Тут сравнились лучшие трехлетки. Первый фаворит Альманах конного завода

«Донской» остался вторым. Скачку уверенно выиграл жер.Бой Тзе Найл (Пaйoниерoф Tзе Нaйл / Энджелик Леди) под седлом мастера-жокея Анзора Альбердиева. Резвость скачки 2,38.4. Бой Тзе Найл принадлежащий Конному заводу «711». Победителя выдерживает мастер-тренер Алексей Тупиха. Призовой фонд скачки 3 500 000 руб.

«ГРАНД КРИТЕРИУМ» - скачка резвейших спринтеров. Участвовали лошади 2-х лет и старше на дистанцию 1000 м. Призовой фонд 2 000 000 руб. Лучшим в ней стал победитель Большого Спринтерского на Краснодарском ипподроме, жер. Сэнди Слай Кэт (Блугpaсс Kэт / Caзерн Флу) под седлом мастера-жокея м.к. Хамзата Улубаева. Резвость скачки 0,59.9. Победитель принадлежит Конному заводу «Прогресс». Выдерживает жеребца мастер-тренер Иван Лыков. Призовой фонд скачки 2 000 000 руб.

В призе ОСЕННИЙ МАРАФОН для лошадей 4-х лет и старше на 3200 метров — в борьбе сильнейших ипподромных креков. Красивейшую победу, не дающую даже усомниться в классе жеребца второй год подряд одержал жер.Конард Лорд (Кoнгpэтc / Pемолэйд) под седлом своего неизменного тренера и жокея Станислава Круглыхина. Резвость скачки 3,36.0. Победитель принадлежит ИП глава КФК «Барсук». Призовой фонд скачки 2 550 000 руб.

Также стоит отметить, что Краснодарский ипподром единственный в России даёт возможность кобылам проявить себя трижды в Оксе. Это традиционный июльский ОКС для кобыл. Впервые учрежденный на Краснодарской дорожке Конным заводом «Прогресс» «Йоркширский ОКС» и сегодняшний «Супер-Окс». Выиграла его воспитанница, так любящего работать с кобылами, Конного завода «Прогресс» - Хайприн (Хай Чепеppел / Мэйл Пpинцесс) под седлом мастера-жокея Юрия Кулинич привезла победу, уверенно обойдя гордость Московской скаковой дорожки кобылу Сераль. Резвость скачки 2,38.7.

Каждая скачка закрытия скакового сезона заслуживала внимания и, не смотря на осеннюю прохладу, ипподром посетило почти 2000 человек.

Весь скаковой день работал пункт приема ставок ТОТАЛИЗАТОРА. Для гостей скачек был организован чай на травах в огромных коллекционных самоварах.

На скачках присутствовали представители Администрации Краснодарского края, Законодательного собрания, Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, руководители и владельцы конных заводов и сельскохозяйственных предприятий, частные коневладельцы, владельцы и представители бизнеса, топ-менеджеры, спортсмены, музыканты, художники, журналисты.

Благодаря поддержке Администрации Краснодарского края, Законодательного Собрания Краснодарского края, Министерства Сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и лично Главы администрации (губернатора) Краснодарского края В.И.Кондратьева - чистокровное коннозаводство на Кубани развивается и занимает достойные позиции в нашей стране. Краснодарский ипподром становится одним из наиболее значимых и престижных в России и позволяет проводить соревнования и праздники самого высокого уровня.

Сезон закончился, это немного грустно. Но мы расстаемся что бы дать возможность отдохнуть и набраться новых сил лошадям участникам скачек сезона 2017. А у специалистов-конников начинается период воспитания молодых лошадей - сезон заедки и обучения. Вот так из года в год ведется кропотливая и очень сложная работа по подбору, выращиванию и выявления лучших линий лошадей. Желаем коллективам конных заводов удачи и процветания.

А уже 21 апреля 2018 года ждем Вас на Открытии скакового сезона в день празднования 150-ти летия Краснодарского ипподрома – старейшего ипподрома Юга России!