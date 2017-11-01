В Краснодаре бывший участковый уполномоченный полиции подозревается в совершении коррупционных преступлений

Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН УМВД России по городу Краснодару. Он подозревается в получении взятки, сопряженной с вымогательством (п.«б» ч.5 ст.290 УК РФ) и покушении на получение взятки в крупном размере (ч.3 ст.30, п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, в сентябре 2016 года полицейский в ходе проведения профилактической беседы с ранее условно осужденной местной жительницей высказал требование каждый месяц передавать ему в качестве взятки 500 рублей путем пополнения счета мобильных телефонов, находящихся у него в пользовании, за неосведомление посторонних лиц о наличии у нее судимости. Опасаясь разглашения данной информации, которая могла негативно сказаться на ней, женщина согласилась. На протяжении 9 месяцев местная жительница перечислила 4,5 тысячи рублей участковому уполномоченному полиции. Помимо этого, полицейский получил от женщины 3 бутылки коньяка на сумму не менее 3,9 тысяч рублей за неосуществление профилактической работы с ней.

Кроме того, в июне 2017 года участковый уполномоченный полиции потребовал от этой же женщины взятку в размере 500 тысяч рублей за решение вопроса о вынесении в отношении нее постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу проверки на предмет возможного совершения ей противоправных действий. Местная жительница согласилась, однако сообщила о противоправных действиях полицейского в правоохранительные органы.

В связи с тем, что подозреваемый скрылся от органов следствия, он объявлен в розыск.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.