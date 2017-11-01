Правила безопасности нужно соблюдать даже в лесу

Целых четыре исполнительных производства пришлось возбудить судебным приставам Армавирского городского отдела в отношении одной организации, допустившей ряд нарушений, связанных с экологической безопасностью лесов.

ООО «Армавир лес», осуществляя деятельность в виде работ по заготовке леса, нарушил ряд правил пожарной и санитарной безопасности в лесах. За эти нарушения организация была оштрафована четыре раза на общую сумму 160 тысяч рублей.

Поскольку руководитель предприятия-нарушителя не торопился с оплатой штрафов, судебным приставам Армавира пришлось реализовать весь комплекс мер, направленных на принудительное взыскание задолженности. Только после этого представители закона смогли окончить исполнительные производства в связи с фактическим исполнением, так как штрафы были оплачены.

Следует отметить, что 2017-й год объявлен в России Годом экологии. Все исполнительные производства данной направленности стоят на особом контроле руководства Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.