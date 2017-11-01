ФССП России – 20 лет

Судебные приставы Краснодарского края отмечают 20-летие образования Службы.

В 1997 году были приняты федеральные законы «О судебных приставах» и «Об исполнительном производстве», кардинальным образом изменившие систему исполнительного производства в России и ставшие законодательной основой для образования Федеральной службы судебных приставов. Служба, как самостоятельный институт, возродилась после 80-летнего перерыва, хотя профессия судебного пристава в нашей стране востребована уже более 150 лет, и берет отсчет от судебной реформы, проведенной императором Александром II.

Гостями торжественного мероприятия, прошедшего в актовом зале Управления ФССП России по Краснодарскому краю в День судебного пристава, 1 ноября 2017 года, стали Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, секретарь катеринодарской и Кубанской пархии, настоятель храма великомученика Георгия Победоносца г. Краснодара, протоиерей Илия Быстров и настоятель храма в честь Преподобного Сергия Радонежского г. Краснодара, протоиерей Богдан Черных, глава муниципального образования город Краснодар Е.А. Первышов, начальник Управления Минюста Российской Федерации по Краснодарскому краю И.В.Ковалева, вице-губернатор А.С. Копайгородский, представители ЗСК, судейского сообщества, правоохранительных органов, Общественного совета и профсоюзной организации, ветераны и работники Службы, а также журналисты.

Праздник начался с юбилейного фильма о буднях и достижениях Управления, подготовленного специально к 20-летию Службы. 10-минутный фильм охватил все аспекты работы и социальной деятельности Управления.

После показа с теплыми словами к гостям и коллегам обратился главный судебный пристав Краснодарского края А.В. Кумиров.

К поздравлениям руководителя Управления присоединились почетные гости.

Торжественная часть завершилась вручением лучшим работникам Управления ведомственных наград. В общей сложности медали, почетные грамоты и благодарности из рук главного судебного пристава края в этот день получили более 50 работников Управления. И есть за что: по итогам 9 месяцев Управление занимает лидирующие позиции в стране по количеству исполнительных производств – 2,6 миллионов, и по сумме взысканных средств. С начала года взыскано почти 17 миллиардов рублей, что на 1,5 миллиарда больше, чем годом ранее, из них более 7 миллиардов в пользу федерального бюджета, около 5 миллиардов – в пользу краевого.

Кроме того, впервые для Службы проводился фотоконкурс «Любимый край глазами судебного пристава», приуроченный к профессиональному празднику. Более 100 работ со всего края были представлены на рассмотрение конкурсной комиссии. Их авторы в полной мере раскрыли творческий потенциал в снимках, запечатлевших неповторимые красоты Кубани. Лучшие работы были отмечены памятными призами и сувенирами.

Праздник завершился красочным представлением, ведущими которого стали специалисты Управления Юлия Алиева и Георгий Мананников.

Перед гостями выступили «Хрустальные звёздочки» - юная Офелия Крымская, Максим Ветер, победитель Всероссийского конкурса «Песенка года 2017» Никита Бехтерев и финалистка теле-проекта «Минута славы» на «Первом канале» Екатерина Лесовая.

Эффектную точку в праздничном концерте поставили артисты Творческого объединения «Премьера» и фолк-группа «Маруся», исполнившие композицию «Сохрани огонь», звучавшую на закрытии XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи.