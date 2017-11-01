Н.В.Костенко- проблемы капитального ремонта многоквартирных домов

По просьбе кубанцев депутат Госдумы Наталья Костенко проинспектировала территории края, где программа капитального ремонта домов 2016 г. до сих пор не исполнена. В некоторых из них из-за недобросовестных подрядчиков в начале отопительного ремонта дома оказались буквально под открытым небом. Для того, чтобы этого не происходило в дальнейшем, муниципалитеты, управляющие компании и жильцы домов должны создать единую систему контроля в сфере капитального ремонта многоквартирных домов.

В начале октября в Краснодаре на площадке регионального отделения ОНФ с участием краевого руководства были подведены итоги первого года полноценной работы программы капитального ремонта многоквартирных домов в Краснодарском крае за 2016 г., которая была в результате выполнена на 75%. «Главная задача сегодня – сделать так, чтобы Фонд капитального ремонта с каждым годом работал все лучше, и люди видели реальные результаты этой работе на примере успешно выполненных ремонтов. Тогда доверие граждан к регопетару вырастет, в результате вырастут взносы и объем работ», - отметила тогда депутат Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко.

В ходе очередной региональной недели Костенко посетила Кропоткин и Армавир, где исполняемость программы составила соответственно 75% и 25%. Эти города были выбраны не случайно - жители нескольких домов обратились к депутату с просьбой решить проблему затянувшегося капитального ремонта.

Так жители дома № 45 по улице Пушкина в Кропоткине пожаловались, что подрядчик ООО «Кубаньстрой» еще весной начал ремонт крыши, но так и не смог его закончить к ноябрю. За это время квартиры жильцов и их общедомовое имущество неоднократно подвергались ударам стихии. Это, естественно, привело к тому, что капитального ремонта потребовали уже не только крыша, но и 11 квартир вместе с подъездами. Подрядчик перед инспекцией депутата наконец-то появился на объекте, но начавшийся дождь не оставил ему возможности завершить работу. Сказать, почему ремонт не удалось завершить за пять месяцев, он тоже не смог. Представителю регоператора было поручено проконтролировать ход работ, чтобы использовать любой погожий день для завершения ремонта, составить акт неисполнения подрядчиком договорных обязательств и определить штрафные санкции за это, а также совместно с управляющей компанией дома помочь людям провести экспертизу нанесенного ООО «Кубаньстрой» ущерба и провести переговоры по срокам проведения капитального ремонта уже в квартирах и подъездах.

Жильцы дома № 6 в Первом микрорайоне Кропоткина также столкнулись с неисполнением подрядчиком — ООО «Южрегион-П» - сроков исполнения работ и их низким качеством. После ремонта крыши подрядчик не установил своевременно водостоки, что привело также к подтоплению общедомового имущества (подвалов) и квартир жильцов.

В Армавире депутат уже в третий раз посетила дом № 34 по улице Советской Армии, жители которого второй год подряд ждут замены лифтов. С почти месячным нарушением графика лифты в Армавир перед приездом депутата Госдумы все-таки прибыли, но устанавливать их будут еще как минимум месяц. Регоператору также было рекомендовано составить акт по нарушениям сроков исполнения контракта.

«Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Краснодарском крае заработала и постепенно набирает темпы. В этом году было отремонтировано более 500 домов, что в десятки раз больше, чем за всю предыдущую работу Фонда капремонта. Теперь наша общая задача – регоператора, муниципалитетов, управляющих компаний и граждан - добиться повышения эффективности программы. Чтобы такие случаи, которые мы наблюдали в Кропоткине и Армавире, не могли происходить в принципе. Для этого нужно повысить качество планирования работ, а также создать четкую систему контроля за действиями подрядчиков»,- заключила Костенко.

Все эти вопросы были подняты на кустовом совещании по капитальному ремонту, которое состоялось в Армавире. В нем приняли участие зам. генерального директора Краснодарского фонда капитального ремонта МКД Сергей Мошногорский и начальники отделов регоператора, а также представители администраций города Армавира, Кавказского, Курганинского, Новокубанского, Лабинского, Успенского и Отрадненского районов.

Говорилось о том, что проблемы в сфере капитального ремонта у всех районов общие, и решать их надо общими усилиями.

В частности, необходимо проводить работу по стимулированию увеличения количества подрядчиков для повышения конкуренции на рынке и создания новых рабочих мест. Совершенствовать систему торгов на предоставление услуг в этой сфере, чтобы они имели доступ к заказам. Также остро стоит вопрос повышения требования к уровню квалификации работников (возможно, организовать курсы повышения квалификации на базе профильных вузов и ссузов) и качеству, производимых ими работ. Но обязательно необходимо наладить многоуровневый контроль за ходом выполнения программы капитального ремонта – как со стороны фонда капремонта, так и со стороны граждан, управляющих компаний, ОНФ, региональной, местной власти и депутатов.

По мнению Натальи Костенко, проблемы в сфере капитального ремонта многоквартирных домов возникают в первую очередь из-за того, что до сих пор не налажена система контроля за работой подрядных организаций, выполняющих ремонтные работы. Именно поэтому не соблюдаются установленные сроки ремонта, оставляет желать лучшего качество, а в результате страдают люди, которые, заплатили свои деньги в надежде на улучшение жизненных условий.

Практически нет коммуникаций Фонда с жильцами ремонтируемых домов, муниципалитеты и управляющие компании часто предпочитают не вмешиваться в возникающие проблемы, именно поэтому крыша дома, которую раскрыли в мае, не была закрыта до ноября.

Недобросовестные подрядчики чувствуют свою безнаказанность со стороны регионального оператора, который не спешит применять штрафные санкции, и не стремятся повышать свою производительность и квалификацию. В одном из домов в городе Кропоткине подрядчик элементарно не в состоянии уставить водостоки так, чтобы они работали правильно, людей постоянно заливает.

«Понятно, часть проблем в этой сфере связана с тем, что система наконец-то заработала в полном объеме, что, естественно, повлекло за собой множество вопросов, которые раньше просто не стояли на повестке, и их необходимо оперативно решать, - говорит Наталья Костенко. – Мы обсудили все проблемные вопросы на совещании и договорились с региональным оператором Фонда капитального ремонта, что будем продолжать тесное сотрудничество. Регоператор в ближайшее время подготовит свои предложения по совершенствованию программы капремонта, которые мы тщательно изучим и при необходимости вынесем на федеральный уровень. Региональная власть со своей стороны тоже уделяет большое внимание ходу выполнения федеральной программы капремонта, в частности, недавно была принята краевая программа по установке лифтов. Работа идет, и нет никакого сомнения, что с каждым годом ситуация будет улучшаться. Люди за свои деньги должны получать качественный ремонт, а не обивать пороги множества ведомств с целью добиться элементарного внимания к своим проблемам, как это, к сожалению, происходит сегодня».

К решению проблем реализации программы капитального ремонта в Краснодарском края Наталья Костенко подключилась еще будучи кандидатом в депутаты Госдумы. По ее инициативе были устранены несоответствия региональной программы капремонта программе федеральной, что значительно ускорило темпы ее выполнения. Также Костенко добилась включения в программу на 2016 год более 150 домов.

Но по-настоящему в Краснодарском крае программа капремонта «раскачалась» только в 2017 году. За четыре года в региональном фонде капитального ремонта сменилось уже три руководителя. На сегодняшний день сборы на капремонт на

Кубани составляют всего 58 процентов, задолженность граждан, по сведениям краевого министерства ТЭК и ЖКХ уже более 3 млрд. рублей. Тем не менее, работа идет, и на сегодняшний день в программу 2017 г. вошло почти в два раза больше домов, чем в 2016 г. - более 800 МКД. Всего в региональную программу капитального ремонта Краснодарского края включено 18 503 многоквартирных дома.