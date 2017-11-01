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Трамп после теракта в Нью-Йорке призвал закрыть лотерею грин-карт

Среда, 01 ноября 2017 23:31
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После теракта в Нью-Йорке, совершенного иммигрантом из Узбекистана, президент США Дональд Трамп заявил о необходимости отмены раздачи видов на жительство (грин-карт) в стране в рамках Diversity Visa Lottery Program (DVLP, Диверсификационная лотерея).
По условиям данной программы 50 тыс. грин-карт ежегодно разыгрываются среди подавших заявки жителей стран, иммигрантов из которых в США приезжает мало. Именно по выигранной в DVLP грин-карте, по данным американских СМИ, и прибыл в США в 2010 году исполнитель теракта — 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов.
«Террорист прибыл в нашу страну благодаря так называемой DVLP. Мы ведем упорную борьбу за то, чтобы право на иммиграцию давалось на основе реальных заслуг, больше никаких лотерей от демократов. Мы должны стать НАМНОГО жестче (и умнее)», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

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