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На Кубани потратят 7 миллионов рублей на реконструкцию пешеходных переходов

Среда, 01 ноября 2017 23:34
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За эти деньги обещают провести работы на 216 объектах. Из краевого бюджета на эти цели направлено 5 млн рублей. Муниципалитеты в общей сложности потратят 2,3 млн рублей.
Реконструкция проводится в Краснодаре, Тихорецке, Новороссийске, Туапсе, Апшеронске, Ейске, Горячем Ключе, станицах Динской и Холмской.
Если разделить выделенную сумму на количество переходов, которые обещают реконструировать, получается, что на каждый потратят около 32,5 тыс. рублей. В этой связи первым делом к администрации возникает вопрос, связанный с расточительством. Неужели на то, чтобы нарисовать зебру и поменять бордюры необходимо 32,5 тыс. рублей?

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