В Краснодаре между Старокубанской и Стасова реконструируют внутридворовой проезд

Работы будут выполняться со 2 по 30 ноября подрядной организацией ООО «ТехИнжиниринг» и будут включать замену бордюров и асфальтирование внутридворового проезда между улицами Старокубанской и Стасова.
Для обеспечения безопасности на время проведения благоустройства дворовой территории разработана и утверждена схема движения транспорта на этом участке, вывешены запрещающие дорожные знаки.
При проведении работ будет обеспечен подъезд к средней школе № 44 и организована парковочная зона для временной остановки транспорта, который подвозит школьников.
В Краснодаре между Старокубанской и Стасова реконструируют внутридворовой проездСреда, 01 ноября 2017 23:36
- размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта
- Печать
- Эл. почта
Работы будут выполняться со 2 по 30 ноября подрядной организацией ООО «ТехИнжиниринг» и будут включать замену бордюров и асфальтирование внутридворового проезда между улицами Старокубанской и Стасова.
Ключевые слова