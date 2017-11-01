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В Краснодаре между Старокубанской и Стасова реконструируют внутридворовой проезд

Среда, 01 ноября 2017 23:36
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Работы будут выполняться со 2 по 30 ноября подрядной организацией ООО «ТехИнжиниринг» и будут включать замену бордюров и асфальтирование внутридворового проезда между улицами Старокубанской и Стасова.
Для обеспечения безопасности на время проведения благоустройства дворовой территории разработана и утверждена схема движения транспорта на этом участке, вывешены запрещающие дорожные знаки.
При проведении работ будет обеспечен подъезд к средней школе № 44 и организована парковочная зона для временной остановки транспорта, который подвозит школьников.

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