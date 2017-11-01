На Кубани сектант-педофил не смог обжаловать приговор‍

Суд Краснодара рассмотрел уголовное дело в отношении 61-летнего Александра Куренкова.

Напомним, пенсионера обвиняли в создании религиозной секты в станице Староджерелиевской Красноармейского района Кубани. Деятельность лидера деструктивного культа была связана с психологическим и сексуальным насилием участников объединения. Известно, что мужчина несколько лет насиловал несовершеннолетнюю девочку. Ее матери, участвующей в секте, удалось сбежать. После этого резонансное дело было предано огласке.

В мае 2017 года Красноармейский районный суд приговорил Александра Куренкова к 18 годам лишения свободы. Мужчина проведет их в колонии строгого режима, а также в обязательном порядке пройдет курс лечения сексуального расстройства.

Адвокаты Куренкова попытались обжаловать приговор, но судьи оставили его без изменений.