«Краснодар Водоканал» строит новые сети на Фестивальном

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») совместно с департаментом строительства городской администрации приступил к строительству сетей водоотведения диаметром 160 и 250 мм протяженностью порядка 1500 метров. Новые трубопроводы будут проложены по ул. Тургенева от ул. Северной до ул. Красных Партизан, включая ул. Рылеева.



«Данные работы будут выполнены в рамках реализации инвестиционной программы предприятия, - отметил генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко. - Мероприятия инвестпрограммы были выбраны специалистами на основе инженерно-технического анализа существующего состояния сетей водоснабжения и водоотведения столицы Кубани, являющейся индустриальным центром Юга России. Наша основная цель – модернизация и развитие систем водно-канализационного хозяйства города, направленные на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям».



После окончания работ услуги лучшего качества получат жители более ста жилых домов, а также целый ряд общественно-деловых центров, учреждений и гостиниц.