Как урезонить кредиторов, или Почему сумму долга нельзя умножать на шесть

Наверное, это примета нашего времени, когда человек, взяв в долг деньги у какой-либо организации или физического лица, должен быть готов платить впоследствии по счетам в двойном, тройном и даже намного большем размере.

Если речь идет о банковских структурах, то есть гарантия, что взаимоотношения между теми, кто дает деньги в кредит, и теми, кто их получает, будут развиваться в соответствии с регламентирующими эту сферу деятельности законами. Но, если мы говорим о неких лицах, занимающихся раздачей кредитов «под залог недвижимости», - можно ждать каких угодно неприятных сюрпризов. Так произошло с кубанцем Николаем Захматовым. Он получил от своих кредиторов под залог недвижимости 500 тысяч рублей, но теперь его займодатели требуют, чтобы он вернул им долг в шестикратном размере (а это три миллиона рублей). Насколько обоснованы их притязания? В принципе, на этот вопрос должны были бы искать ответ и правоохранительные органы. Но пока на заявления Николая Захматова в полицию, сотрудники правоохранительных органов отвечают отказами в возбуждении уголовного дела. Якобы в действиях кредиторов не усматриваются признаки преступления. Но так ли это на самом деле?

История достаточно проста. Но несмотря на кажущуюся простоту ситуации Николаю Захматову и его семье, по всей видимости, предстоят еще долгие судебные разбирательства, чтобы доказать: кредиторы неправомерно требуют за несвоевременный возврат долга сумму, в шесть раз превышающую размер займа.

В конце 2015 года Николаю Захматову срочно потребовались деньги. Крупные кредитные организации медлили с одобрением ему займа, и мужчине нужно было искать какой-то другой выход. Вместе с женой Николай решил найти по объявлению людей, которые бы могли дать денежную ссуду. По попавшемуся под руку телефону мужчина позвонил некому Александру (фамилии фигурантов дела мы не будем указывать - они есть в материалах, которые направлены в правоохранительные органы). Этот человек приехал к Николаю, осмотрел дом и участок, прилегающий к нему, и уехал. А через некоторое время сообщил Николаю, что «они могут дать кредит» в размере 500 тысяч рублей под залог дома и участка, стоимость их «услуг» будет составлять 10 процентов от суммы кредита. Все основные моменты получения кредита Николай обговаривал уже с Дмитрием. Были оформлены договоры займа и залога имущества. В документах указывался срок действия договоров - полгода. Каждый месяц после получения кредита Николай должен был выплачивать 30 тысяч рублей (шесть процентов от суммы кредита), а по окончании шестимесячного срока выплатить основной долг- пятьсот тысяч.

Примечательно, что дом и участок Николая были оценены кредиторами всего в 1,5 миллиона рублей (хотя реальная цена данного объекта недвижимости в Краснодаре - около четырех миллионов рублей). Договор залога недвижимого имущества между ним и Дмитрием прошел регистрацию в начале 2016 года в органе юстиции (через МФЦ). Только на третий раз попытка зарегистрировать его увенчалась успехом - то есть, получается, три раза документы переделывались. Кстати, подавал документы в МФЦ вместе с Николаем третий человек (у него была доверенность Дмитрия) - Сергей. После регистрации было подписано еще дополнительное соглашение к договору залога имущества. И только после этого Николаю были переведены 500 тысяч рублей, и он сразу же заплатил Александру 50 тысяч - согласно агентскому договору по поиску займодавца.

Первые три месяца после получения кредита Николай исправно вносил проценты. А вот в июне у него начались денежные проблемы. Он перевел всего 20 тысяч рублей и

сообщил о своих сложностях Дмитрию, который заверил, что нет никаких проблем, если Николай будет оплачивать долг по частям.

В течение нескольких месяцев Николай Захматов не гасил проценты - ни от Александра, ни от Дмитрия никаких звонков и сообщений ему не поступало. А в конце августа 2016 года на адрес его электронной почты поступила претензия, кстати, никем не подписанная и не заверенная, с требованием вернуть долг до 23.09.2016 года в размере 802693 рублей. При этом было ясно, судя по пересылаемому сообщению, что текст претензии для Дмитрия подготовила некая Алена (как потом выяснилось, родственница третейского судьи, который будет впоследствии рассматривать дело по долгу Николая в сочинском отделении Высшего арбитражного третейского суда).

В сентябре 2016 года Николай начал искать покупателей на свой дом, чтобы, продав его, расплатиться с долгом Дмитрию. А Дмитрий во время одного из телефонных разговоров с Николаем сказал, что у него есть хороший риэлтор - Елена, предложил воспользоваться ее услугами. Женщина приезжала к Николаю домой, был составлен еще один договор, согласно которому при продаже объекта недвижимости риэлтор должна была получить три процента от суммы. Но дело в том, что дом никак не продавался, а проценты по долгу все накапливались.

В конце 2016 года Дмитрий предложил Николаю подписать дополнительное соглашение к договору залога недвижимого имущества, в котором указывалось, что сумма займа составляет будто бы уже не 500 тысяч рублей, а 1,5 миллиона рублей… Нужно сделать при этом акцент на том, что, конечно же, эти полтора миллиона рублей - виртуальные деньги, которые Николаю Захматову никто не передавал. Ему надо было бы проконсультироваться с юристом, прежде чем подписывать такое допсоглашение. Оно, кстати, тоже только с третей попытки было зарегистрировано в юстиции.

Вторая претензия от кредиторов была направлена Николаю уже письмом. Тогда-то его мать и узнала, что сын якобы должен в срок до 23 марта 2017 года погасить сумму в размере почти 2, 7 миллиона рублей. Об этом она рассказала своему второму сыну -Сергею. С этого момента он тоже принимал участие в переговорах с займодателями. В начале апреля 2017 года на счет Дмитрия были перечислен Николаем основной долг в размере 500 тысяч рублей. Проконсультировавшись со специалистами и юристами, Захматовы сделали расчет оставшегося дога по процентам и пени. Согласно ему сразу после уплаты суммы основного долга он составлял около 556 тысячи рублей, но не более того. Кредиторы, конечно же, рассчитывали на гораздо большее. Кстати, именно Сергею удалось убедить брата не подписывать договор купли-продажи дома. Дмитрий убеждал, что, подписав его, Николай полностью расплатится с ним. Но ведь в этом договоре ничего не говорилось о погашении долга и так далее. Тем более отдавать вместо 800 тысяч - дом за четыре миллиона рублей- разве это не слишком?

В первом договоре залога недвижимого имущества, подписанного Николаем Захматовым, говорилось, что в случае возникновения споров, разногласий «требования, которые могут возникнуть из настоящего договора и в связи с ним» подлежат разрешению в отделении Высшего Арбитражного третейского суда (ВАТС) в городе Сочи (кстати, в дополнительном соглашении от 23.01.2016 года фигурировал уже Западно-Сибирский экономический Территориальный Арбитражный суд при АНО «Международная Академия Медицина»). В иске, направленном кредитором Дмитрием в Высший Арбитражный третейский суд, цена иска указывалась в размере 3044672 рублей. Встает вопрос о том, законно ли был применен этот пункт договора о рассмотрении спора в третейском арбитражном суде, если Дмитрий заключил договор с Николаем Захматовым как физическое лицо, а не как индивидуальный предприниматель.

Говорят, что за использованием третейских оговорок часто стоит банальный уход от уплаты налогов и попытка быстро и без особых преград получить судебное решение, имеющее окончательный характер.

Документы, касающиеся разбирательства в сочинском отделении ВАТС, почему-то направлялись Николаю Захматову с разных адресов. Дело рассматривал председательствующий арбитр Рубанов. Как выяснили Захматовы, не посторонний ему человек составляла первую претензию, направленную Николаю, а также то, что Дмитрий и третейский судья хорошо знакомы друг с другом (об этом можно судить по их переписке в Фейсбуке). А на сайте Рубанова содержатся сведения о том, что сам выдает гражданам микрозаймы и получается, что он одновременно же выступает как третейский судья при разрешении споров по подобным займам.

Во время первого судебного заседания Захматов заявил отвод Рубанову. В регламенте ВАТС сказано, что отвод судье любая из сторон вправе заявить, если, есть «обстоятельства, вызывающие обоснованные сомнения относительно беспристрастности или независимости, в частности, если можно предположить, что он лично, прямо или косвенно, заинтересован в исходе дела». Но отвод был отклонен председателем ВАТС.

Рубанов вынес решение о взыскании с Николая Захматова в общей сложности около трех миллионов рублей и обращении этого взыскания на заложенное недвижимое имущество. И это при том, что в доме зарегистрированы несовершеннолетние дети. Как сказано в решении, оно «является окончательным и обжалованию не подлежит». Примечательно, что заинтересованный в таком исходе дела Дмитрий, ни его представители не присутствовали ни на одном судебном заседании.

В настоящее время Захматовы хотят обжаловать принятое председательствующим арбитром ВАТС Рубановым решение в суде общей юрисдикции, раз в системе Высшего арбитражного третейского суда это сделать невозможно. Но пока судебные иски, направленные ими сначала в районные суды Краснодара, а затем и Сочи возвращаются им обратно вместе с определением «о неподсудности» заявлений конкретному суду. Последнее заявление об отмене решения третейского суда от 28.07.2017 года, поданное в Лазеревский районный суд города Сочи, также не было рассмотрено. Николаю Захматову предложили оспорить решение третейского суда в московском суде общей юрисдикции. Документы для этого он уже направил в столичный районный суд по месту расположения головного офиса ВАТС.

Кстати говоря, узнать что-либо о судье Рубанове из официальных источников, пока не представилось возможным. Наша газета направила официальный запрос в Высший арбитражный третейский суд (Москва) и будет следить за развитием ситуации, в которой оказался должник. Мы надеемся, что федеральные судьи оценят степень объективности принятого третейским арбитром решения и определят адекватную стоимость долга Николая Захматова — строго в соответствии с нормами закона.

Марина Ильченко

Данный материал был подготовлен журналистами еженедельника «Аргументы недели» и напечатан 19 октября 2017 года.