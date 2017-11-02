Почта России на Кубани сообщает режим работы отделений в период с 3 по 6 ноября 2017 года

В связи с празднованием Дня народного единства изменится график работы отделений Почты России в период с 3 по 6 ноября 2017 года. Суббота, 4 ноября, для всех почтовых отделений в Краснодарском крае объявлена выходным днем.

Накануне государственного праздника, 3 ноября, почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

4 ноября, в День народного единства, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет.

5 ноября все почтовые отделения на Кубани будут работать по установленному графику.

В понедельник, 6 ноября, отделения почтовой связи будут работать по графику, установленному для субботнего дня.

Доставка пенсий и пособий за выходные и праздничный день будет осуществляться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

Главпочтамты Москвы (отделение 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26) и Санкт-Петербурга (отделение 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 9) все дни продолжат работать в круглосуточном режиме.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.