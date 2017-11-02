В Мостовском районе генеральный директор коммерческой организации подозревается в невыплате заработной платы

Следственными органами Следственного комитета России по Краснодарскому краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «Глобус», подозреваемого в полной невыплате заработной платы работникам предприятия свыше двух месяцев (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

Установлено, что мужчина является генеральным директором и учредителем организации, осуществляющей свою деятельность в сфере строительства жилых и нежилых зданий, а также депутатом Совета муниципального образования Мостовской район. По версии следствия, в период с апреля по сентябрь 2017 года он не выплачивал заработную плату 64 подчиненным сотрудникам. Между тем, у директора имелась реальная возможность погасить образовавшуюся задолженность, так как на расчетные счета организации поступали денежные средства, но он расходовал их на иные нужды (осуществлял платежи, связанные с хозяйственной деятельностью предприятия). В результате задолженность по зарплате перед работниками составила более 3,7 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.