«Магнит» успешно завершил подключение к федеральной системе «Меркурий»

Все объекты розничной сети постепенно переходят на обработку электронной ветеринарно-сопроводительной документации.

Розничная сеть «Магнит» одной из первых завершила интеграцию федеральной государственной информационной системы (ФГИС) «Меркурий». Все объекты розничной сети постепенно переходят на обработку электронной ветеринарно-сопроводительной документации Розничная сеть «Магнит» одной из первых завершила интеграцию федеральной государственной информационной системы (ФГИС) «Меркурий». В следующем году регистрация в системе станет обязательной для всех участников продовольственного рынка. ФГИС призвана обеспечить максимальную эффективность контроля легальности и безопасности продукции животноводства для покупателей на всех этапах поставки. Использование «Меркурия» позволяет в режиме онлайн вести работу с электронными ветеринарными сертификатами (ЭВС). На сегодняшний день все объекты розничной сети регистрируются в системе, а уполномоченные сотрудники проходят обучение и приступают к работе с «Меркурием». Таким образом, «Магнит» раньше установленных законом сроков внедрил ФГИС.

Запуск «Меркурия» одним из крупнейших продуктовых ритейлеров в стране позволяет участникам рынка адаптироваться к актуальным изменениям законодательства, заблаговременно ознакомиться с работой системы. Розничная сеть уже сейчас предоставляет поставщикам возможность апробировать «Меркурий» в условиях реального ведения бизнеса, чтобы выявить возможные проблемы и устранить их до запуска ФГИС в официальную эксплуатацию. Документы от компаний, которые уже перешли на работу в «Меркурии», принимаются в электронном виде. От остальных, кто планирует переход с 1 января 2018 года, — в бумажном.

Для внедрения системы «Магнит» и Россельхознадзор создали специальную рабочую группу из экспертов по логистике, производству, продажам, IT-специалистов. Был проделан большой объем работы для синхронизации нормативов компании и справочной информации федеральной службы. В настоящее время компания находится в постоянном контакте со специалистами ветслужб в регионах и руководством Россельхознадзора. Ведомство регулярно дает разъяснения о возможностях новой системы, деталям ее подключения и применения. В свою очередь «Магнит» обеспечит прослеживаемость объемов нагрузки на ФГИС, что позволит оперативно вносить необходимые корректировки в систему.

Сейчас в день порядка 50 тысяч заявок обрабатываются исключительно в электронном документообороте.

Компания уже отмечает первые положительные результаты: электронная сертификация сократила время на подготовку документов, снизила затраты на их печать, обеспечила мониторинг транзакций грузов от производителя до потребителя.

Досрочное внедрение системы «Меркурий» позволит компании избежать перебоев с поставками продовольствия конечному потребителю, в том числе социально значимых товаров.