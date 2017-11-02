Новоселье для 39 сирот

39 детей-сирот со всего Краснодарского края отпраздновали новоселье благодаря судебным приставам. Должником в рамках исполнительных производств выступило Министерство труда и социального развития Краснодарского края.

Исполнительные производства находились по месту нахождения должника – в отделе судебных приставов по Западному округу г. Краснодара. Работниками Службы проведен комплекс мер в тесном сотрудничестве с представителями министерства и администраций муниципальных образований, в которых выделялось жилье. Результатом стало окончание данных исполнительных производств в соответствии с п. 1.1 ст. 47 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», т.е. в связи с фактическим исполнением требований исполнительного документа.

Новые владельцы уже переехали в благоустроенные дома, в которых выполнена внутренняя отделка, оборудованы ванные комнаты, проведены все необходимые коммуникации.

Отметим, что исполнительные производства данной категории находятся на особом контроле у руководства Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю. До конца года судебные приставы отдела по Западному округу г. Краснодара планируют окончить еще не менее 30 исполнительных производств о предоставлении жилья детям-сиротам.