Новые полномочия судебных приставов

В октябре текущего года Государственная Дума Российской Федерации с существенно расширила полномочия судебных приставов в отношении неплательщиков алиментов. В третьем чтении был принят законопроект, согласно которому работники Федеральной службы судебных приставов имеют право задерживать таких должников. По мнению авторов законопроекта, данная мера поможет ускорить процесс производства по соответствующим административным делам, а также разгрузит сотрудников правоохранительных органов, которых в настоящее время приставы привлекают к участию в исполнительных действиях.

Теперь судебные приставы могут задерживать неплательщиков и доставлять их к месту составления протокола об административном правонарушении. Также законопроект внес изменения в две статьи Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации – ст. 27.2 («Доставление») и ст. 27.3 («Административное задержание»).

27 октября Госдума приняла очередной законопроект, направленный на совершенствование взыскания алиментов. Документ обязывает организации и лиц, выплачивающих должнику зарплату, индексировать алименты по обращению приставов.

В настоящее время закон, разрешающий Федеральной службе судебных приставов (ФССП) самостоятельно задерживать и доставлять для составления протокола должников по алиментам, подписал Президент России Владимир Путин.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю информирует жителей региона, что реализация новых полномочий будет проходить на всей территории края. Теперь судебные приставы будут самостоятельно задерживать для наложения штрафа тех кубанцев, чьи алиментные платежи не поступали на счет взыскателя в течение двух и более месяцев.